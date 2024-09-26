В транспорте Перми уберут оплату наличными

С 1 апреля 2025 года пермяков ждет повышение платы за проезд в общественном транспорте до 40 рублей. Ранее предполагалось, что в 2025 году стоимость билетов будет составлять 39 рублей, а в 2026 году – 40 рублей. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с удорожанием топлива и комплектующих, а также индексированием заработной платы водителей расчетная стоимость тарифа выросла.

Чтобы сэкономить на поездках, пермякам рекомендуют использовать проездные билеты. Так стоимость одной поездки можно будет снизить на 30-50% в зависимости от типа проездного. Кроме того, планируется уменьшить цену проездного для школьников — с 1110 до 777 рублей.

Также власти намерены отказаться от продажи разовых билетов в салонах транспорта за наличные деньги, чтобы не отвлекать водителей. Сейчас наличными рассчитываются лишь 3,5% пассажиров. Для них будет организована продажа разовых билетов в пунктах пополнения проездных карт. Однако цена таких билетов будет выше 40 рублей из-за стоимости самой транспортной карты. В случае принятия этого предложения пункты продажи разовых билетов появятся также на вокзалах и в аэропорту.

Кроме того, чтобы бороться с безбилетниками, в Перми создадут специальное приложение для контролеров. С его помощью они смогут отслеживать разницу между количеством пассажиров в салоне и оплаченных поездок. Сами контролеры будут одеты в форму, чтобы их можно было легко идентифицировать.

А ранее мы рассказывали, когда на маршруты выйдут автобусы-гармошки. С помощью «гармошек» планируется решить проблему переполненных автобусов в Перми и компенсировать дефицит водителей, который сейчас наблюдается.