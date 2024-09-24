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Транспорт

Суд отклонил иск кикшеринговых сервисов к Гордуме

Shutterstock.com

Пермский краевой суд отказал сервисам аренды электросамокатов Whoosh и «МТС Юрент» в признании незаконным запрета на парковку средств индивидуальной мобильности в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Иск к Пермской городской думе был подан кикшеринговыми компаниями 6 июня этого года. Сервисы оспаривали поправки в Правила благоустройства, которые запрещают оставлять электросамокаты за пределами специально оборудованных велопарковок, отсутствующих в центральной части города.

По мнению Whoosh, изменения были приняты с превышением полномочий органов местного самоуправления, поскольку, согласно федеральному законодательству, правила благоустройства не могут регулировать вопросы дорожного движения.

Ранее прокуратура Пермского края направляла в городскую думу протест на принятое решение, однако суд признал действия депутатов законными.

В результате сервисы аренды электросамокатов Whoosh и «МТС Юрент» были вынуждены приостановить работу в Перми. Взамен на улицы краевой столицы были завезены электровелосипеды.

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