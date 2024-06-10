Сервис по прокату электросамокатов подал в суд иск на городскую думу

Сервис кикшеринга Urent обратился в Пермский краевой суд, чтобы оспорить изменения в правилах благоустройства. Напомним, они запрещают парковать электросамокаты в центре Перми.

«Мы считаем, что ограничения СИМ в центре города приносят неудобства жителям города, которые предпочитают использовать средства индивидуальной мобильности в повседневной жизни. Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения», — пояснили в пресс-службе Urent.

Исковое заявление уже зарегистрировано в суде и принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 4 июля. Ответчиком выступает Пермская городская дума, а в качестве заинтересованного лица назначено правительство Пермского края.

Напомним, в конце марта 2024 года депутаты городской думы приняли новые поправки в правила благоустройства. Они запрещают парковать электросамокаты и другие СИМ где-то еще, кроме велопарковок. Их в центре города и на улицах градостроительного значения нет.

Другой кикшеринговый сервис, Whoosh, обратился с жалобой в прокуратуру. Проверка показала, что пункт №2 решения городской думы действительно не соответствует федеральному закону. Но он касается срока введения ограничений. По закону подобные изменения должны вступать в силу с 1 марта или 1 сентября, но не раньше, чем через 90 дней с момента опубликования.