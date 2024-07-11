Движение транспорта 13 июля ограничат из-за «Крыльев Пармы»

Из-за проведения авиационного фестиваля «Крылья Пармы» на аэродроме «Фролово» введут ограничения для транспорта. Они коснутся участка от деревни Субботино до пересечения с трассой Пермь – Екатеринбург.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства транспорта, ограничения проезда будут действовать 13 июля с 07:00 до 20:00. Они не будут распространяться на пассажирские автобусы, транспорт, который обслуживает предприятия в зоне ограничения, а также автомобили тех, кто живет и работает на этой территории.

Напомним, в этом году на фестивале будет выступать группа высшего пилотажа «Стрижи», а также «Русь» и «Первый полет».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.