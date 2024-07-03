Известно, кто будет показывать фигуры высшего пилотажа на «Крыльях Пармы»

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+) пройдет в окрестностях Перми 13 июля. Как рассказали организаторы, местом его проведения в этом году станет аэродром Фролово.

Специальным гостем «Крыльев Пармы» станут «Стрижи», группа выполняет фигуры высшего пилотажа на истребителях МиГ-29. Также будет выступать Николай Анисимов, исполнитель авиационных песен.

Ранее была информация, что на «Крыльях Пармы» в 2024 году выступят «Русские витязи». Но пока такой информации организаторы фестиваля не подтверждают, объясняя, что более подробная программа появится позже.

В июле в Пермском крае также пройдут RED FEST, «ПРО НЕБО» и другие фестивали, о которых мы рассказывали подробнее в этой подборке.

Информационный обзор редакции.