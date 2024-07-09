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Транспорт

Известно, по какому маршруту будет ходить «Метеор»

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Власти Пермского края рассказали, куда будут ходить «Валдай» и «Метеор» и когда они появятся в регионе. Судна на подводных крыльях планируют приобрести в ближайшее время.

Два «Валдая-45Р» пойдут по маршруту Пермь — Оса — Оханск. А «Метеоры» пустят до города Чайковский. По словам главы минтранса Сергея Вешнякова, эксплуатировать новые маршруты планируют с 2027 года. Остановочные пункты для водного транспорта в Пермском крае определят с учетом технических параметров судов и спроса.

Отметим, что власти задумали возродить «Метеоры». Их эксплуатацию прекратили в 1990-х, пока они находятся на хранении на базе в Заозерье. Суда планируется передать в собственность Пермского края.

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