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Транспорт

Российский аналог «Ласточки» осенью пустят до Губахи

СвЖД новости/Telegram

Новые электрички «Финист», которые начали ходить с 8 июля, осенью появятся на более отдаленных маршрутах в Пермском крае. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, с 1 сентября дополнительные поезда запустят до Кизела и Губахи.

Напомним, «Финист» прошел обкатку, и с 8 июля появился в маршрутной сети, начав ходить от Перми-2 по кольцу через Сортировочную и Левшино. Далее новый электропоезд пообещали запустить до Чусовской и Верещагино.

«Финист» (ЭС104) —российский аналог «Ласточки», который собран полностью из отечественных комплектующих. В нем пять вагонов на 416 мест. В поезде индивидуальные USB-розетки, три туалета, подъемник и крепления для инвалидных колясок.

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