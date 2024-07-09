Российский аналог «Ласточки» осенью пустят до Губахи

Новые электрички «Финист», которые начали ходить с 8 июля, осенью появятся на более отдаленных маршрутах в Пермском крае. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, с 1 сентября дополнительные поезда запустят до Кизела и Губахи.

Напомним, «Финист» прошел обкатку, и с 8 июля появился в маршрутной сети, начав ходить от Перми-2 по кольцу через Сортировочную и Левшино. Далее новый электропоезд пообещали запустить до Чусовской и Верещагино.

«Финист» (ЭС104) —российский аналог «Ласточки», который собран полностью из отечественных комплектующих. В нем пять вагонов на 416 мест. В поезде индивидуальные USB-розетки, три туалета, подъемник и крепления для инвалидных колясок.