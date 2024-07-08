По кольцевому маршруту начнет ездить российский аналог «Ласточки»

В Перми запускают новый скоростной поезд «Финист». Как рассказали в Пермской пригородной компании, на днях он завершил обкатку и теперь включен в маршрутную сеть.

С 8 июля «Финист» отправится по кольцевому маршруту от Перми-2. Он пойдет до Сортировочной, Комплекса ППИ, Кабельной, КамГЭС, Балмошной.

Напомним, «Финист» — импортозамещенный аналог «Ласточки» (обслуживала дочерняя структура немецкой Siemens). В начале 2024 года поезда проходили обкатные рейсы. Но во время тестов в них обнаружили технические недостатки. И «Финисты» отправили на завод-изготовитель в Верхнюю Пышму.

Информационный обзор редакции.