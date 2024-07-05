В кикшеринговой компании мэру Перми предложили брать пример с Сергея Собянина

Представители кикшеринга Urent накануне судебного разбирательства с Пермской городской думой рассказали о своей позиции. В компании ответили на высказывание мэра Эдуарда Соснина и поставили ему в пример московского градоначальника Сергея Собянина.

«И, раз мэр Перми обращается к опыту Москвы, хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался четко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета», — пояснили свою позицию в пресс-службе Urent.

Представители кикшеринговой компании ждут очной встречи с руководством города, чтобы выработать вместе оптимальные варианты сотрудничества. Urent напомнили, что могут на безвозмездной основе инвестировать средства в развитие городской велоинфраструктуры. По их мнению, это позволит решить проблемы с парковками и уменьшить количество поездок по тротуарам.

Напомним, в конце марта Пермская гордума поддержала проект поправок в правила благоустройства. Согласно нововведениям, электросамокаты и другие СИМ должны быть припаркованы только на велопарковках. Их нет в центральной части города, а также на улицах градостроительного значения. Несмотря на ограничения кикшеринговые компании начали работу в начале апреля.

Одновременно с этим представители районных администраций стали проводить рейды по выявлению неправильно припаркованных СИМ. С городских улиц за несколько дней вывезли более 500 электросамокатов Woosh и Urent. В итоге кикшеринговые компании приостановили свою работу в Перми. К проблеме также подключили краевую прокуратуру и корпорацию поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информационный обзор редакции.