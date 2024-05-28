К ситуации с электросамокатами в Перми попросили подключиться федеральные власти

Представители кикшеринга Urent обратились к председателю правления Корпорации развития малого и среднего бизнеса Александру Исаевичу. Им нужна помощь в решении конфликта с пермскими властями.

В сервисе кикшеринга рассказали редакции «Прм.Собака.ru», что просят корпорацию организовать переговоры с администрацией города. Это нужно, чтобы выработать комплекс обоюдно выгодных решений, отвечающих безопасности граждан, развитию комфортной городской среды и эффективной работе бизнеса, в части определения зон стоянок электросамокатов.

Ранее в ситуацию вмешалась прокуратура. Ведомство потребовало отложить ограничения, введенные городскими властями в отношении СИМ.

Напомним, в конце марта гордума поддержала проект поправок в правила благоустройства. Согласно нововведениям, электросамокаты и другие СИМ должны быть припаркованы только на велопарковках. Их нет в центральной части города, а также на улицах градостроительного значения. Несмотря на ограничения кикшеринговые компании начали работу в начале апреля. Одновременно с этим представители районных администраций стали проводить рейды по выявлению неправильно припаркованных СИМ. С городских улиц за несколько дней вывезли более 500 электросамокатов Woosh и Urent.