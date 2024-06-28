18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Рассказываем, на каких улицах в центре запретят парковаться и ездить

Freepik

Ограничения будут действовать уже в эти выходные.

В эти выходные на нескольких улицах в центре Перми ограничат парковку и запретят проезд. Ограничения вводят из-за проведения российских соревнований по триатлону, сообщили в пресс-службе краевого минтранспорта.

С 7:00 29 июня до 14:00 30 июня нельзя будет парковаться на:

  • Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2)
  • Петропавловской (от Комсомольского проспекта до Сибирской)
  • Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Петропавловской)
Схема перекрытия парковок в Перми
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия парковок в Перми 

В воскресенье, 30 июня, с 06:00 до 14:00 закроют проезд по улицам:

  • Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2)
  • Куйбышева (от Окулова до Советской)
  • Газеты Звезда (от Советской до Газеты Звезда, 2А)
  • Газеты Звезда (от Советской до Ленина)
  • Сибирской (от Монастырской до Советской)
  • 25 Октября (от Монастырской до Советской)
  • Максима Горького (от Монастырской до Советской)
  • Советской (от Газеты Звезда до Тополевого переулка)
  • Петропавловской (от Куйбышева до Комсомольского проспекта)
  • Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Ленина)

Напомним, из-за проведения соревнований по триатлону в Перми 30 июня также изменятся маршруты нескольких автобусов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: