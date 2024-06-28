Рассказываем, на каких улицах в центре запретят парковаться и ездить

Ограничения будут действовать уже в эти выходные.
В эти выходные на нескольких улицах в центре Перми ограничат парковку и запретят проезд. Ограничения вводят из-за проведения российских соревнований по триатлону, сообщили в пресс-службе краевого минтранспорта.
С 7:00 29 июня до 14:00 30 июня нельзя будет парковаться на:
- Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2)
- Петропавловской (от Комсомольского проспекта до Сибирской)
- Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Петропавловской)
Схема перекрытия парковок в Перми
В воскресенье, 30 июня, с 06:00 до 14:00 закроют проезд по улицам:
- Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2)
- Куйбышева (от Окулова до Советской)
- Газеты Звезда (от Советской до Газеты Звезда, 2А)
- Газеты Звезда (от Советской до Ленина)
- Сибирской (от Монастырской до Советской)
- 25 Октября (от Монастырской до Советской)
- Максима Горького (от Монастырской до Советской)
- Советской (от Газеты Звезда до Тополевого переулка)
- Петропавловской (от Куйбышева до Комсомольского проспекта)
- Комсомольскому проспекту (от Монастырской до Ленина)
Напомним, из-за проведения соревнований по триатлону в Перми 30 июня также изменятся маршруты нескольких автобусов.
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