Рассказываем, на каких улицах в центре запретят парковаться и ездить

Ограничения будут действовать уже в эти выходные.

В эти выходные на нескольких улицах в центре Перми ограничат парковку и запретят проезд. Ограничения вводят из-за проведения российских соревнований по триатлону, сообщили в пресс-службе краевого минтранспорта.

С 7:00 29 июня до 14:00 30 июня нельзя будет парковаться на: