Три автобуса изменят маршруты из-за чемпионата по триатлону

Из-за чемпионата России по триатлону, который пройдет в Перми 30 июня, изменятся три автобусных маршрута: №51, 3, 71.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, на время проведения соревнований набережная Камы будет закрыта. С 6:00 до 13:00 ограничат проезд по нескольким улицам в центре Перми. Ранее мы рассказывали подробнее о том, каких участков это коснется.

№3 и №71 пойдут до остановочного пункта «Улица Ленина» с разворотом по Советской, 25 Октября, Ленина и Сибирской. Для автобуса №51 временной конечной остановкой станет «ПНИПУ». Пункты «Станция Пермь-1», «Сквер имени Решетникова», «Театральный сад», «Художественная галерея» и «Улица Советская» на этот период обслуживаться не будут.