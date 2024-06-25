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Транспорт

В выходной из-за триатлона закроют набережную и проезд рядом с ней

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В выходные в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала пройдут российские соревнования по триатлону. Из-за них эта территория будет закрыта, а также будет закрыто движение для транспорта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Соревнования пройдут 29 и 30 июня. В первый день в заплыве КАМА будут участвовать спортсмены-любители, а также пройдут детские забеги. Основной день соревнований — 30 июня.  Сперва участникам нужно будет преодолеть водную дистанцию в 750 м, затем проехать 20 км на велосипеде, а после пробежать 5 км на скорость.

На время проведения соревнований набережная Камы будет закрыта. 30 июня с 06:00 до 13:00  закроют движение всех видов транспорта по:

  • ул. Монастырской, от Осинской до дома на Монастырская, 2
  • ул. Куйбышева, от Монастырской до Советской
  • ул. Газеты Звезда, от Советской до дома на Газеты Звезда, 2а
  • ул. Газеты Звезда, от Советской до Ленина
  • ул. Сибирской, от Монастырской до Советской
  • ул. 25 Октября,  от Монастырской до Советской
  • ул. Максима Горького, от Монастырской до Советской
  • ул. Советской, от Газеты Звезда до Тополевого переулка
  • ул. Петропавловской, от Тополевого переулка до Сибирской
  • Комсомольскому проспекту, от Монастырской до Ленина

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