В выходной из-за триатлона закроют набережную и проезд рядом с ней

В выходные в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала пройдут российские соревнования по триатлону. Из-за них эта территория будет закрыта, а также будет закрыто движение для транспорта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
Соревнования пройдут 29 и 30 июня. В первый день в заплыве КАМА будут участвовать спортсмены-любители, а также пройдут детские забеги. Основной день соревнований — 30 июня. Сперва участникам нужно будет преодолеть водную дистанцию в 750 м, затем проехать 20 км на велосипеде, а после пробежать 5 км на скорость.
На время проведения соревнований набережная Камы будет закрыта. 30 июня с 06:00 до 13:00 закроют движение всех видов транспорта по:
- ул. Монастырской, от Осинской до дома на Монастырская, 2
- ул. Куйбышева, от Монастырской до Советской
- ул. Газеты Звезда, от Советской до дома на Газеты Звезда, 2а
- ул. Газеты Звезда, от Советской до Ленина
- ул. Сибирской, от Монастырской до Советской
- ул. 25 Октября, от Монастырской до Советской
- ул. Максима Горького, от Монастырской до Советской
- ул. Советской, от Газеты Звезда до Тополевого переулка
- ул. Петропавловской, от Тополевого переулка до Сибирской
- Комсомольскому проспекту, от Монастырской до Ленина
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