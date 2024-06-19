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Транспорт

Пять автобусов изменят схему движения в районе эспланады

Пресс-служба администрации Перми

Из-за ремонта путей на улице Борчанинова в районе эспланады в Перми изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. В пресс-службе администрации города рассказали, что она будет действовать в выходные дни с 22 июня до конца июля.

Изменения коснутся маршрутов №15, №20, №72, №7т, №10т. Они будут объезжать закрытый участок улицы Борчанинова по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской.

Дополнительно автобусы будут делать остановку «Пермский академический Театр-Театр». Остальные по пути следования сохранят.

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