В районе эспланады начали демонтировать трамвайные пути

На Борчанинова начался второй этап реконструкции трамвайных путей. Работы по модернизации ведут каждый день с 18 марта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас рабочие демонтируют изношенные трамвайные пути и рельсошпальную решетку на участке от Ленина до Петропавловской. В рамках реконструкции заменят основание пути и решетку, обновят контактную сеть, установят остановочные павильоны. В последний раз на Борчанинова ремонтировали пути около 15 лет назад. Реконструкция позволит улучшить качество поездки пассажиров на трамваях.

Почти 1 км одиночного пути рельсошпальной решетки уложили на участке от Пушкина до Пермской. Одновременно с этим на перекрестах улиц Борчанинова и Луначарского, Екатерининская и Пермская уложили покрытие из плит.

В Перми планируют отремонтировать 35 км путей, реконструировать подстанции и депо «Балатово», а также поставить еще 6 новых трамвайных вагонов. Это будет происходить в рамках трехстороннего соглашения между инвестором, краевыми и городскими властями.