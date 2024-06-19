Деревянную букву «П» у вокзала все же снесут

Деревянную букву «П» у вокзала Пермь-2 все-таки демонтируют. Арт-объект расположен на территории, где будет построена транспортная развязка для нового моста через Каму. Работы на этом участке должны начать в июле 2024 года.

Ранее власти обещали, что сохранят деревянный арт-объект, ставший своеобразным символом города, и подумают, что с ним делать дальше. Однако теперь появилась информация, что от этой идеи все же решили отказаться. Как сообщает «Коммерсант» с отсылкой на министерство строительства, у конструкции сильный уровень износа, поэтому перенести ее невозможно. В деревянной «П» обнаружили дефекты в основании, в облицовке фундамента и в самих бревнах – больше половины покрылись трещинами и начали гнить.

По данным издания, воссоздать такой же арт-объект в другом месте – затратная история, ее оценили в 30-50 млн рублей. К тому же, по мнению экспертов, повторение деревянной буквы П в другой локации невозможно без согласия автора, объект создавался для конкретного места.

Официальное название деревянной буквы «П» — «Пермские ворота». Арт-объект появился недалеко от вокзала Пермь-2 в 2011 году во время пермской культурной революции. Реакция некоторых горожан на него была неоднозначной: в народе «ворота» прозвали табуреткой и даже пытались сжечь. Высота деревянной «П» – 12 м, при строительстве было задействовано более 5 тыс. еловых бревен. В те годы проект арт-объекта стоил около 9 млн рублей.