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Транспорт

В районе Перми-1 на выходные запретят парковаться

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В районе Перми-1, на улице Монастырская, в эти выходные будет запрещена остановка и стоянка машин и другого транспорта.

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, ограничения действуют с 01:00 16 июня до 00:00 17 июня. Нельзя будет парковаться на Монастырской (от ресторана «Чайка Zaza» до Максима Горького), а также на проезде от Советской до Завода Шпагина.

Запрет на парковку вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении открытия фестиваля «Город встреч». Напомним, оно пройдет 16 июня в 20:00 в районе Речного вокзала.

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