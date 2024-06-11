Фестиваль «Город встреч» откроют Владимир Пресянков и Наталья Подольская

В этом году в Перми снова пройдет летний фестиваль «Город встреч». Он начнется 16 июня в 20:00 с театрализованного шоу на площади у Речного вокзала. Фестиваль откроет выступление Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Илья Авербух, как и в прошлом году, стал режиссером театрализованного шоу. А его сценой будет круизный теплоход и пространство перед ним. Кроме Владимира Преснякова и Натальи Подольской в Перми на открытии «Города встреч» выступят группа SpLit и более сотни артистов из творческих коллективов региона. Среди них: FREAK DANCE STUDIO, «Нью Вижн», «Грация», «Кустодес», «Дуэт», артисты «Фантазии», Театра-Театра, балета Панфилова, Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, летний фестиваль задуман как одно из центральных событий Года семьи в регионе. «В программе фестиваля мы сохранили самые интересные проекты прошлого года, которые отозвались у зрителей, помогли отобразить все многообразие культуры Пермского края. В программе 2024 года мы проектируем фестиваль как семейное событие, со специальными мероприятиями и для детей, и для взрослых, и для старшего поколения», – рассказала генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина. Основной сценой «Города встреч» станет эспланада, там откроют фестивальную площадку со специальной программой. Ее пообещали объявить позже, она охватит три летних месяца.

Напомним, летний фестиваль «Город встреч» появился в 2023 году как флагманское событие программы празднования 300-летия Перми. Его посетили более 370 тыс. человек, еще 3 млн посмотрели онлайн. В рамках «Города встреч» прошли более 10 разных событий: «Обряды-наряды», «Танцуй.Открывай», «Ведем себя культурно», «Ночь города» и другие.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 0+