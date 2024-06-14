Работу общественного транспорта в центре города изменят 16 июня

Из-за проведения летнего фестиваля «Город встреч» (0+) в Перми 16 июня продлят работу общественного транспорта. По этим же причинам в районе Перми-1 частично ограничат движение транспорта, рассказали в пресс-службе администрации города.

С 16:00 до 00:00 автобусы №3, №51 и №71 будут ходить по укороченному маршруту – до остановки «Сквер им. Решетникова». От «Дома со львами», по нечетной стороне улицы Монастырской, можно будет уехать в сторону центра города.

Также продлят работу автобусов: №3, №51, №71 пойдут от остановки «Сквер имени Решетникова», №10, №14, №50, №60, №68 и №72 – от ЦУМа. На правый берег Камы можно будет уехать от остановки «Улица Окулова» на автобусах №15, №20, №53 и №60. Трамваи №4, №5 и №7 проследуют от улицы Максима Горького». Как пояснили в пресс-службе городской администрации, автобусы и трамваи будут отправляться по мере загрузки салона.

Напомним, открытие летнего фестиваля «Город встреч» пройдет 16 июня на площади у Речного вокзала. В театрализованном шоу будут участвовать Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также сотни пермских артистов.