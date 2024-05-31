На три месяца закроют улицу Самаркандская

На все лето закроют проезд для любого транспорта по улице Самаркандская. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, ограничения будут действовать с 00:00 1 июня по 00:00 1 сентября. Они касаются участка улицы от Грибоедова до Глуховской.

Проезд по Самаркандской закроют из-за капитального ремонта улицы, который будет проводить «Пермблагоустройство». На время работ доступ к зданиям в этом районе будут обеспечивать либо со стороны Грибоедова, либо со стороны Глуховской.

Отметим, что с 25 мая в Перми закрыли проезд по путепроводу на Карпинского. В том районе на днях перенастроили работу светофоров.