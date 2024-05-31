18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

На три месяца закроют улицу Самаркандская

Shutterstock

На все лето закроют проезд для любого транспорта по улице Самаркандская. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, ограничения будут действовать с 00:00 1 июня по 00:00 1 сентября. Они касаются участка улицы от Грибоедова до Глуховской.

Проезд по Самаркандской закроют из-за капитального ремонта улицы, который будет проводить «Пермблагоустройство». На время работ доступ к зданиям в этом районе будут обеспечивать либо со стороны Грибоедова, либо со стороны Глуховской.

Отметим, что с 25 мая в Перми закрыли проезд по путепроводу на Карпинского. В том районе на днях перенастроили работу светофоров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: