Улицу 9 Мая закроют на месяц

Улицу 9 Мая на месяц закрывают для движения. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, ограничения касаются участка улицы от Семченко до Танкистов.

Проезд по 9 Мая будет закрыт с 8:00 29 мая по 8:00 28 июня. Причиной ограничения движения станут работы по реконструкции тепловой сети. Их проводят по заказу «Т-Плюс». Автомобилистов просят объезжать ремонтные работы по соседним улицам.

Напомним, в Индустриальном районе с 25 мая закрыт проезд по путепроводу на Карпинского. Там проводят масштабные ремонтные работы. Объезд организуют по шоссе Космонавтов и улице Стахановской.