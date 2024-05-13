Известно, сколько будет стоить проезд на речном электротрамвайчике до Закамска

В министерстве транспорта озвучили стоимость билета на речном электротрамвайчике, который пойдет по маршруту Пермь – Закамск. На линии будет курсировать одно судно на электрической тяге с 1 июня. Навигация закончится 18 сентября.

Цена взрослого билета составит 367 рублей, сообщает ИА «Текст», детского (от 5 до 10 лет) – 183,5 рублей. Дети до 5 лет смогут кататься на речном электротрамвайчике бесплатно, также будут действовать электронные социальные проездные документы. Протяженность маршрута – 18 километров, рейс в одну сторону составит 130 минут. При этом учитывается время на посадку и высадку. Планируется, что перевозчик будет выполнять один рейс в день.

Напомним, конкурс на организацию перевозок на маршруте Пермь – Закамск – Краснокамск выиграла компания «ВодоходЪ». Контракт стоил 19,8 млн рублей.