Более 120 электровелосипедов эвакуировали с улиц Перми

С улиц города вывезли более 120 электровелосипедов. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, они были размещены вне разрешенных на парковку мест. Велосипеды обнаружили во время ежедневных рейдов, которые стали проводить сотрудники районных администраций с 10 мая.

В Ленинском районе их оставляли на перекрестке Борчанинова и Екатерининской, улицах Ленина, Луначарского, Сибирской, в Мотовилихинском – на Уральской и бульваре Гагарина, в Дзержинском – на пересечении Хохрякова и Екатерининской, Луначарского и Екатерининской, Луначарского и Крисанова. Электровелосипеды были размещены на пешеходных тротуарах и других местах общественного пользования.

Эвакуированный транспорт вывезли на штрафстоянки. Забрать его можно будет только владельцам после предъявления соответствующих документов и оплаты всех расходов (за эвакуацию и хранение).

В мэрии уточняют, что сейчас в городе действуют 82 велопарковки, предназначенные для размещения электровелосипедов. Напомним, глава Перми Эдуард Соснин в начале мая подписал постановление, которое предполагает эвакуацию бесконтрольно брошенных средств передвижения. К ним относятся также скутеры и мопеды. А в начале весны власти ограничили парковку в центре города для электросамокатов и других СИМ. Их также эвакуировали за неправильную парковку, тогда на штрафстоянки отправились более 500 СИМ.