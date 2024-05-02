Власти намерены эвакуировать и электровелосипеды

Власти Перми намерены эвакуировать и электровелосипеды, которые недавно пришли на смену самокатам. Городская администрация подготовила проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения» (БСП). Он подразумевает принудительную эвакуацию транспортных средств, брошенных на улицах города, а также штраф за нее и за хранение (1500 руб. и 100 руб. в день соответственно).

Постановление распространяется на велосипеды, скутеры, мопеды и другие транспортные средства, в том числе предоставляемые шеринговыми сервисами. Соответствующий документ появился на сайте администрации 30 апреля.

Электровелосипеды появились в городе в конце апреля. Их запустил кикшеринг Whoosh взамен ушедшим самокатам.

Электровелосипеды, по данным администрации, размещали на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах – и это мешало пермякам. «Припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров, безопасности дорожного движения», — цитирует «Коммерсант» слова представителей администрации.

Напомним, в начале весны городские власти ввели поправки в правила благоустройства. По ним электросамокаты и другие СИМ можно парковать только на велопарковках. Их нет в центре города и в списке 38 улиц особого градостроительного значения (они находятся во всех районах Перми). Несмотря на ужесточение правил, Whoosh и Urent открыли сезон в начале апреля. Но за несколько дней с улиц эвакуировали более 530 СИМ кикшеринговых компаний, поэтому они приняли решение приостановить работу в Перми.