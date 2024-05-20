Путепровод на Карпинского закроют 25 мая, но откроют позже

Сдвинулись сроки открытия путепровода на Карпинского в районе «Пермь-Экспо», который закроют на ремонт совсем скоро. Соответствующее распоряжение появилось на сайте министерства транспорта Пермского края.
Движение для любого транспорта на участке по Карпинского (от улицы Стахановской до шоссе Космонавтов) будет запрещено с 00:00 25 мая по 23:59 15 октября. Ранее сроком открытия путепровода власти называли май 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что на время работ весь транспорт перенаправят по улице Стахановской. Трамвай №11 перестанет работать, изменятся маршруты общественного транспорта. С 1 мая начал работать компенсационный маршрут №72, который свяжет ТРЦ «Планету», Мира, шоссе Космонавтов, Борчанинова, Ленина.
Напомним, ремонт на Карпинского – это продолжение масштабных работ на Крисанова. Он станет первым этапом работ по расширению улицы, это обеспечит прямую связь Индустриального района и центра, минуя Центральный рынок. Улицу Карпинского расширят с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от проезжей части бортом, чтобы на них не заезжали машины.
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