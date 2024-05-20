Путепровод на Карпинского закроют 25 мая, но откроют позже

Сдвинулись сроки открытия путепровода на Карпинского в районе «Пермь-Экспо», который закроют на ремонт совсем скоро. Соответствующее распоряжение появилось на сайте министерства транспорта Пермского края.

Движение для любого транспорта на участке по Карпинского (от улицы Стахановской до шоссе Космонавтов) будет запрещено с 00:00 25 мая по 23:59 15 октября. Ранее сроком открытия путепровода власти называли май 2025 года.