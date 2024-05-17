Изменятся несколько автобусных маршрутов из-за перекрытия улиц

В центре Перми 19 мая с 7:00 до 15:00 изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Причина – перекрытие улиц для проведения полумарафона «Забег.РФ». Мы рассказывали, где именно и в какое время будет ограничено движение.

Автобусы №3, 51 и 71 не будут идти до остановки «Ст. Пермь-1». №3 и 71 будут совершать по улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту и улице Ленина. Конечной остановкой станет «Улица Екатерининская». У автобуса №51 конечной остановкой станет «ПНИПУ». Из маршрута №72 временно исключат остановку «ЦУМ», пассажирам советуют воспользоваться соседней – «Филармония».

Экскурсионный маршрут №300т не будет работать в этот день.