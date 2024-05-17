Центр города перекроют в выходной из-за полумарафона: рассказываем, какие улицы и в какое время

В министерстве транспорта Пермского края назвали список улиц, которые будут перекрыты из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Он пройдет 19 мая, но на некоторых участках проезд и стоянка будут запрещены уже с 18 мая.
С 00:00 18 мая до 20:00 19 мая запрещена стоянка и остановка любого транспорта на:
- ул. Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта
- ул. Монастырская от Куйбышева до Комсомольского проспекта
С 07:00 18 мая до 15:00 19 мая запрещена остановка и стоянка транспорта на:
- ул. Монастырская от Осинской до Монастырской, 2
- ул. Советская от 25-го Октября до М. Горького
- ул. Петропавловская от Куйбышева до 25-го Октября
- ул. Осинская от Окулова до Монастырской
- ул. Газеты Звезда от Окулова до Монастырской
- ул. 25 Октября от Советской до Петропавловской
- ул. М. Горького от Монастырской до Ленина
С 18:00 18 мая до 20:00 19 мая запрещено движение транспорта на:
- ул. Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта
С 23:50 18 мая до 18:00 19 мая запрещено движение транспорта на:
- ул. Монастырской от Куйбышева до Комсомольского проспекта
С 07:00 до 15:00 19 мая запрещено движение для транспорта на:
- ул. Окулова от Попова до Осинской
- ул. Монастырская от Осинской до Монастырской, 2
- ул. Советская от 25-го Октября до М. Горького
- ул. Петропавловская от Куйбышева до 25-го Октября
- ул. Осинская от Окулова до Монастырской
- ул. Газеты Звезда от Окулова до Монастырской
- ул. Газеты Звезда от Петропавловской до Ленина
- ул. 25 Октября от Советской до Петропавловской
- ул. М. Горького от Монастырской до Ленина
- Комсомольский проспект (четная сторона) от Советской до Монастырской
- Комсомольский проспект (нечетная сторона) от Советской до Петропавловской
- Комсомольский проспект (четная сторона) от Петропавловской до Ленина
- Газеты Звезда от Петропавловской до Ленина
- Сибирская от Петропавловской до Ленина
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