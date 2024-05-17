Центр города перекроют в выходной из-за полумарафона: рассказываем, какие улицы и в какое время

В министерстве транспорта Пермского края назвали список улиц, которые будут перекрыты из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Он пройдет 19 мая, но на некоторых участках проезд и стоянка будут запрещены уже с 18 мая.

С 00:00 18 мая до 20:00 19 мая запрещена стоянка и остановка любого транспорта на:

ул. Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта

ул. Монастырская от Куйбышева до Комсомольского проспекта

С 07:00 18 мая до 15:00 19 мая запрещена остановка и стоянка транспорта на: