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Транспорт

Центр города перекроют в выходной из-за полумарафона: рассказываем, какие улицы и в какое время

Никита Лимонов

В министерстве транспорта Пермского края назвали список улиц, которые будут перекрыты из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Он пройдет 19 мая, но на некоторых участках проезд и стоянка будут запрещены уже с 18 мая.

С 00:00 18 мая до 20:00 19 мая запрещена стоянка и остановка любого транспорта на:

  • ул. Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта
  • ул. Монастырская от Куйбышева до Комсомольского проспекта

С 07:00 18 мая до 15:00 19 мая запрещена остановка и стоянка транспорта на:

  • ул. Монастырская от Осинской до Монастырской, 2
  • ул. Советская от 25-го Октября до М. Горького
  • ул. Петропавловская от Куйбышева до 25-го Октября
  • ул. Осинская от Окулова до Монастырской
  • ул. Газеты Звезда от Окулова до Монастырской
  • ул. 25 Октября от Советской до Петропавловской
  • ул. М. Горького от Монастырской до Ленина
ЗаБег РФ Пермь/ВКонтакте

С 18:00 18 мая до 20:00 19 мая запрещено движение транспорта на:

  • ул. Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта

С 23:50 18 мая до 18:00 19 мая запрещено движение транспорта на:

  • ул. Монастырской от Куйбышева до Комсомольского проспекта

С 07:00 до 15:00 19 мая запрещено движение для транспорта на:

  • ул. Окулова от Попова до Осинской
  • ул. Монастырская от Осинской до Монастырской, 2
  • ул. Советская от 25-го Октября до М. Горького
  • ул. Петропавловская от Куйбышева до 25-го Октября
  •  ул. Осинская от Окулова до Монастырской
  • ул. Газеты Звезда от Окулова до Монастырской
  • ул. Газеты Звезда от Петропавловской до Ленина
  •  ул. 25 Октября от Советской до Петропавловской
  • ул. М. Горького от Монастырской до Ленина
  • Комсомольский проспект (четная сторона) от Советской до Монастырской
  • Комсомольский проспект (нечетная сторона) от Советской до Петропавловской
  • Комсомольский проспект (четная сторона) от Петропавловской до Ленина
  • Газеты Звезда от Петропавловской до Ленина
  • Сибирская от Петропавловской до Ленина

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