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Транспорт

На Монастырской с 20 мая ограничат движение транспорта

Unsplash/Will Porada

На двух участках улицы Монастырской ограничат движение для всех видов транспорта. Они начнут действовать с 8:00 20 мая.

До 00:00 31 мая будет закрыт участок от Крисанова до Плеханова. До 00:00 22 июня ограничат движение от Крисанова до Толмачева. Причиной перекрытия движения станут работы дорожные работы при проведении работ по санации водовода. Их будет проводить компания «РКС-Инжиниринг».

Напомним, 19 мая центр Перми перекроют для проведения полумарафона. Мы рассказывали, каких улиц это коснется и в какое время будут действовать ограничения.

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