18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

На Перми-1 начали устанавливать причал для электротрамвайчика

Пермская судоверфь/ВКонтакте

На речном вокзале в Перми началась установка модульного причала. Его изготавливали на пермской судоверфи, которая теперь занимается монтажом.

С этого причала будет отправляться судно на электрической тяге по маршруту Пермь – Закамск. Сезон навигации откроется 1 июня и закончится 18 сентября. Электротрамвайчик будет обслуживания компания «ВодоходЪ». Ранее мы рассказывали о стоимости проезда в одну сторону. В 2025 году маршрут планируют продлить до Краснокамска.

Напомним, пермская судоверфь также скоро начнет установку модульного причала для музея «Хохловка»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: