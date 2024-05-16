На Перми-1 начали устанавливать причал для электротрамвайчика

На речном вокзале в Перми началась установка модульного причала. Его изготавливали на пермской судоверфи, которая теперь занимается монтажом.

С этого причала будет отправляться судно на электрической тяге по маршруту Пермь – Закамск. Сезон навигации откроется 1 июня и закончится 18 сентября. Электротрамвайчик будет обслуживания компания «ВодоходЪ». Ранее мы рассказывали о стоимости проезда в одну сторону. В 2025 году маршрут планируют продлить до Краснокамска.

Напомним, пермская судоверфь также скоро начнет установку модульного причала для музея «Хохловка».