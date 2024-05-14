Кикшеринговая компания намерена создать новые точки парковок в городе

Кикшеринговая компания Whoosh продолжит работать в Перми несмотря на запрет парковки самокатов и велосипедов в центре города. Они размещены на парковках, которые разрешены нормативными актами, рассказали «Прм.Собака.ru» представители компании.

Whoosh также запустил процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки в зонах, не попадающих под запрет администрации. За порядком размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет следить не только система мониторинга сервиса, но и контролеры от кикшеринга.

Также кикшеринговая компания ждет, когда ситуация с парковкой СИМ в Перми разрешится. «На основании нашей жалобы пермская прокуратура направила в городскую думу протест, признав отдельные положения постановления противоречащими федеральному законодательству. Дума должна отреагировать, надеемся, что ситуация придет в соответствие с федеральным законом», – рассказали представители кикшеринга Whoosh.

Напомним, новые поправки в правилах благоустройства Перми начали действовать в конце марта. Теперь электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности нельзя парковать в центре города и на улицах особого градостроительного значения, их 38, и они есть во всех районах города.

Несмотря на это сервисы кикшеринга – Whoosh и Urent – начали сезон электросамокатов в Перми. Через какое-то врем представители администрации эвакуировали СИМ за неправильную парковку, и компании решили уйти из Перми на некоторое время. В начале мая в городе запустили электровелосипеды. Но администрации не понравилось, как их стали размещать на улицах. Власти стали готовить проект нового постановления.