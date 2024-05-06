Электровелосипеды кикшеринга убрали с улиц города

Электровелосипеды кикшеринга Whoosh, которые появились в Перми взамен самокатам в начале мая, исчезли с улиц города. Их нет и в приложении.

В пресс-службе компании пообещали вернуться, пояснив, что причиной стали погодные условия.

Отметим, что мэрия Перми намеревается заняться эвакуацией и электровелосипедов. Сейчас власти готовят проект постановления, согласно которому беспорядочно оставленные средства передвижения будут увозить на штрафстоянки. В начале апреля более 500 электросамокатов кикшеринговых компаний Urent и Whoosh эвакуировали. Причина – несоблюдение новых правил парковки, которое ввели власти Перми весной.