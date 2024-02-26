Закрытие шоссе Космонавтов перенесли

В Перми перенесли двухмесячное закрытие шоссе Космонавтов. Участок дороги планировали закрыть с 23 февраля для ремонтных работ. Для объезда должны были построить временную дорогу.



Как пояснили в министерстве транспорта, сроки сдвинули из-за погодных условий. Временную дорогу не успели построить, так как мешали морозы на минувшей неделе.

«Чтобы плиты, из которых обустраивают временную дорогу, легли ровно, необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Песок должен быть подвижный, но при большом минусе добиться этого, к сожалению, нельзя. Из-за этого переключение движения на объездную дорогу передвинули до завершения работ по обустройству объездной дороги», — объяснили в ведомстве.



В итоге закрытие дороги перенесли на более поздний срок. Но о каких датах речь, пока неизвестно.