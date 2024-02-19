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Транспорт

Участок дороги на шоссе Космонавтов закроют на два месяца

министерство транспорта Пермского края

На шоссе Космонавтов в районе поворота на Мильчакова на два месяца изменится движение транспорта.

Дорогу после путепровода  в районе АЗС Логаз с 00:00 23 февраля до 23:59 30 апреля закроют для всех видов транспорта. Объехать участок по нечетной стороне шоссе Космонавтов можно будет по временной дороге. Для пешеходов будет организовано движение по четной стороне.

В управлении автомобильных дорог и транспорта объяснили, что движение закрывают для безопасности во время работ на первом этапе строительства дороги по Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.

Напомним, сейчас там проходят масштабные работы. Улицу продляют, чтобы связать Индустриальный район с центом, миновав площадь перед Центральным рынком.

министерство транспорта Пермского края

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