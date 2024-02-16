Известно, когда закроют путепровод на Карпинского

В минтрансе рассказали, что путепровод на Карпинского в районе «Пермь-Экспо» закроют для движения на год с мая 2024 года. На это время будет работать временная схема курсирования для общественного транспорта.

Реконструкция путепровода начнется сразу после окончания отопительного сезона. В первую очередь подрядчик займется переустройством тепловых сетей, питающих близлежащие районы, и других инженерных коммуникаций. После этого начнутся работы на самом путепроводе. По плану улицу Карпинского расширят с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от проезжей части бортом, чтобы на них не заезжали машины.

На время работ весь транспорт перенаправят по улице Стахановской. По Карпинского (от улицы Мира до шоссе Космонавтов) ходят шесть автобусных маршрутов и два трамвайных. Поэтому сейчас минтранс и администрация города прорабатывают схему движения общественного транспорта. Существующие автобусы временно поменяют маршруты. А чтобы заменить трамваи, власти прорабатывают компенсационный автобусный маршрут.

Ранее мы писали, что реконструкция путепровода на Карпинского – логичное продолжение масштабных работ на улице Крисанова. Реконструкция путепровода станет первым этапом работ по расширению Карпинского (на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов). Это обеспечит прямую связь Индустриального района с центром с выходом на улицу Крисанова, минуя Центральный рынок.