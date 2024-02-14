Проезд по путепроводу в Индустриальном районе закроют на год

Власти Пермского края закроют путепровод в Индустриальном районе у «Perm Expo». Речь идет об участке Карпинского между шоссе Космонавтов и улицей Левченко.

Работы должны начать в первом полугодии 2024 года, закончить – в 2025. На это время движение всего транспорта по путепроводу будет полностью закрыто.

В планах полностью демонтировать путепровод, а на его месте возвести новый. Как объяснили в краевом министерстве транспорта, реконструкция путепровода на Карпинского – логичное продолжение масштабных работ на улице Крисанова. «Это делается для того, чтобы не возникло ситуаций с «бутылочным горлышком», когда отремонтированный широкий участок дороги упирается в маленький и узкий, что приводит в итоге к пробкам», – добавил собеседник.

Напомним, реконструкция улицы Крисанова началась в 2021 году, закончить ее должны в 2027 году. Это позволит связать Индустриальный район с центом, минуя загруженный площадь у Центрального рынка. Работы проходит в несколько этапов. Проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Столбовой с шоссе Космонавтов. На участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина сделают четыре полосы с выделенной линией для общественного транспорта.