В центре Перми установили специальные поручни для велосипедистов

В центре Перми установили первые в городе велосипедные перила с подставкой для ног. Они появились на улице Ленина.

Специальная подставка устанавливается в местах, где расположен светофор. Ожидать зеленый сигнал велосипедист может, не покидая седла.

Также на центральных улицах города были установлены светофоры с пиктограммой велосипеда. Они распространяют свое действие на велосипедистов, водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.