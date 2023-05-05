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В центре Перми установили специальные поручни для велосипедистов

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ВКонтакте: «Велосипедизация Перми»

В центре Перми установили первые в городе велосипедные перила с подставкой для ног. Они появились на улице Ленина.

Специальная подставка устанавливается в местах, где расположен светофор. Ожидать зеленый сигнал велосипедист может, не покидая седла.

Также на центральных улицах города были установлены светофоры с пиктограммой велосипеда. Они распространяют свое действие на велосипедистов, водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

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