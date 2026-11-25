Авторы писем просят о помощи психолога, продуктовых наборах, юридической поддержке, о безопасном месте для тех, кому некуда идти. В письмах рассказаны личные истории: об уходе от насилия, о проблемах работы и страхе потерять ребенка, о потере кормильца и о том, как семья встала на ноги.

Старт акции приурочен к 25 ноября, Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В организации «Территория семьи» говорят, что для многих подопечных именно обращение за помощью стало первым шагом к другой жизни. Те, кому откликнутся истории, смогут помочь авторам писем: пожертвования собираются направить на работу безопасных квартир (о том, как работает одна из них, мы показывали в фоторепортаже), помощь юристов и психологов, продуктовую помощь семьям.

Кстати! С 1 декабря в барах и ресторанах Перми возродят «кружечные сборы» — это совместная акция Фонда целевого капитала Пермского университета и «Берегини».

Информационный обзор редакции.