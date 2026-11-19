В этом году письма Дедам Морозам и Снегурочкам написали 244 детей. Это воспитанники Осинского и Рудничного детских домов-интернатов, которые по разным причинам остались без попечения родителей: многие из них не умеют писать, а кто-то — и говорить. Выразить свои желания на бумаге ребятам помогали воспитатели и волонтеры.

Дети из интернатов загадывают в подарок на Новый год говорящую книжку про животных, чтобы узнать, как они разговаривают, флешку с любимым мультфильмом "Маша и Медведь", машинку на пульте управления, большой пистолет с мыльными пузырями, различные сортеры и валики, чтобы удобно лежать. В «Дедморозим» рассказали, что исполнить мечту ребенка, можно оставив подарок в точке сборке до 19-20 декабря.

Кстати! С 1 декабря в барах и ресторанах Перми возродят «кружечные сборы» — это совместная акция Фонда целевого капитала Пермского университета и «Берегини».

Информационный обзор редакции.