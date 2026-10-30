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Видео пермского режиссера монтажа Никиты Диденко — в шорт-листе премии, которую провели в Лос-Анджелесе

Пермский режиссер монтажа Никита Диденко представил свое видео «Проект 2025: One Motion Sequence» на премии Clio Entertainment Awards 2026 — она посвящена сферам маркетинга кино, игр и стримингов. Его работа попала в официальный шорт-лист.

Видео «Проект 2025: One Motion Sequence»
Behance / Nikita Didenko

Видео «Проект 2025: One Motion Sequence»

В ней покадрово соединены сцены из более чем пятидесяти фильмов. Эффект создается за счет физического совпадения векторов движения камеры и ритмического саунд-дизайна.

Церемония награждения пройдет 19 ноября. Это не первая победа независимого режиссера монтажа: в 2025 году его видео «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence) взяло две золотые награды основной рекламной премии Telly Awards 2025. В ней участвуют сотни студий и мировых брендов, среди них — Netflix, National Geographic, Microsoft, Nike. 

Тогда Никита Диденко делился: «Получить награду на Telly Awards — большая честь и неожиданная радость. Работа над роликом заняла несколько месяцев: я вручную собирал сцены из десятков фильмов, выстраивая их в единую монтажную линию. Приятно, что такой формат получил признание на международном уровне. Благодарю команду «Так Остро», особенно Дашу Островскую и Артура Kakora, за участие в этом эксперименте».

Ранее мы радовались за пятерых пермских кикбоксеров: они стали чемпионами мира в Колумбии

Информационный обзор редакции.

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