Видео пермского режиссера монтажа Никиты Диденко — в шорт-листе премии, которую провели в Лос-Анджелесе

В ней покадрово соединены сцены из более чем пятидесяти фильмов. Эффект создается за счет физического совпадения векторов движения камеры и ритмического саунд-дизайна.

Церемония награждения пройдет 19 ноября. Это не первая победа независимого режиссера монтажа: в 2025 году его видео «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence) взяло две золотые награды основной рекламной премии Telly Awards 2025. В ней участвуют сотни студий и мировых брендов, среди них — Netflix, National Geographic, Microsoft, Nike.

Тогда Никита Диденко делился: «Получить награду на Telly Awards — большая честь и неожиданная радость. Работа над роликом заняла несколько месяцев: я вручную собирал сцены из десятков фильмов, выстраивая их в единую монтажную линию. Приятно, что такой формат получил признание на международном уровне. Благодарю команду «Так Остро», особенно Дашу Островскую и Артура Kakora, за участие в этом эксперименте».

Ранее мы радовались за пятерых пермских кикбоксеров: они стали чемпионами мира в Колумбии.

Информационный обзор редакции.