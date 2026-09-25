В Перми разрабатывают механизм компенсации для тех, кто пострадал в результате атак БПЛА

Компенсацию предоставят собственникам поврежденных квартир за затраты на коммунальные услуги, общедомовые нужды, а также утраченное имущество. В департаменте ЖКХ рассказали, что для этого нужно предоставить квитанции об оплате ЖКУ и общедомовых нужд в администрацию района. После получения документов администрация выплатит материальную помощь.

По данным пресс-службы администрации, жители жилого дома, который был поврежден в результате атаки БПЛА 7 сентября в Перми, выплатили компенсации. Ее получили собственники семи квартир. Жилой дом продолжают восстанавливать: работы должны завершить к 10 октября.

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» также разработало порядок возмещения за поврежденные или утраченные автомобили в результате атак БПЛА. При повреждении машины компенсация составит до 400 тыс. рублей, при утрате — до 1 млн рублей. Для ее получения нужно подать заявление в городской департамент социальной политики, а к нему приложить документы, в том числе заверенную копию постановления следователя или определения суда о признании человека потерпевшим, в ней должны быть указаны сведения об утрате авто, а также справку страховой организации.