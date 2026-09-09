Началось восстановление жилого дома, в который врезался беспилотник

Ранее многоэтажку отключили от всех ресурсов: воды, света и газа. Известно, что повреждено само здание, а также окна и остекление балконов.

В пресс-службе губернатора рассказали, что сейчас специалисты разбирают поврежденные элементы фасада. Главная задача — закрыть тепловой контур, восстановить остекление и начать ремонт квартир. Параллельно рабочие занимаются наружным ремонтом фасадов. Их планируют завершить к 10 октября. Жители второго подъезда вернулись в свои дома. Тем, чьи квартиры сильно повреждены в результате атаки беспилотников, предложили временное жилье.

Специалисты краевого Минтруда совместно с администрацией Перми оценивают ущерб, причиненный каждой семье. Также решается вопрос о компенсациях, которые должны получить владельцы поврежденных автомобилей.