Пермская социальная столовая может прекратить работу в конце сентября

Галя Море рассказала, что собранных средств едва хватит, чтобы столовая проработала до конца сентября. В месяц на нее требуется около 150 тыс. рублей: 55 тыс. уходит на аренду и коммунальные расходы, 30 тыс. на заработную плату повару и остальное на приобретение продуктов с одноразовой посудой. «Почти все это время работа социальной столовой обеспечивалась благодаря грантам разных организаций, но в этом году мы не получили поддержки от грантодателей, — рассказывает Галя. — В случае если мы так не найдем помощь и будем вынуждены закрыть столовую, то продолжат свою работу выездные ужины для людей в беде».

В социальной столовой за пять лет работы раздали больше сотни тысяч бесплатных горячих обедов. Каждый день сюда приходит от 70 до 100 человек: пенсионеры, которым едва хватает на коммуналку и лекарства, люди без дома и люди с инвалидностью, которым невозможно найти работу.

Недавно мы рассказывали о том, что фонд «Дедморозим» ищет волонтеров на дизельных и газовых машинах.

Информационный обзор редакции.