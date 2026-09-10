«Жизнь не поставить на паузу, если на заправках пусто»: «Дедморозим» ищет волонтеров на дизельных и газовых машинах

Дети, которые не могут двигаться сами, говорить, есть и даже дышать, при поддержке специалистов фонда живут не в больницах, а дома. Команда обеспечивает их техникой, привлекает врачей и медсестер. В 2025 году 1159 тяжелобольных ребят и молодых взрослых со всего края получили помощь.

Выездные службы «Дедморозим» свели данные по АЗС, создали аварийный запас топлива на обратный путь, изменили правила оплаты, чтобы заправляться можно было на любой станции, а водители стали выезжать на колонки ночью. «Жизнь не поставить на паузу, даже если на заправках пусто. Мы продолжаем искать выход: прорабатываем маршруты на электричках и автобусах, присматриваемся к аренде авто на дизеле или газе, пробуем привлечь средства на газовое оборудование, согласовать иные варианты получения топлива. Однако принятых мер пока недостаточно. А ехать на общественном транспорте с дорогим оборудованием — задача со звездочкой», — рассказала директор по коммуникациям «Дедморозим» Кристина Быстрик.

Сейчас команда фонда ищет волонтеров на дизельных и газовых машинах. Они нужны, чтобы доставлять врачей семьям ребят с инвалидностью и обратно.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми открылось пространство для подростков «Падик»: там они смогут получать поддержку психологов и других специалистов.

Информационный обзор редакции.