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Пермяки назвали справедливый уровень МРОТ: он ниже, чем желают во многих городах-миллионниках

Жители Перми назвали минимальный размер оплаты труда, который считают справедливым в 2026 году. Он в два раза выше федерального, но ниже, чем желают в других городах-миллионниках. Результатами исследования поделились аналитики SuperJob.

Shutterstock

МРОТ, который пермяки считают достойным, равен в среднем 52,5 тыс. рублей. За семь месяцев запросы выросли на 3,6%. Но они все равно ниже, чем называли жители других городов. На меньший МРОТ среди миллионников рассчитывают только в Нижнем Новгороде (52,3 тыс. рублей) и в Волгограде (50,6 тыс. рублей).

Самый большой МРОТ хотят москвичи и петербуржцы — 64 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно. В пятерке лидеров по запросам также жители Хабаровска (58 тыс. рублей), Красноярска (57,6 тыс. рублей) и Краснодара (57,3 тыс. рублей).

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 руб. В Пермском крае он составляет около 31 тыс. рублей, а в северных районах региона — больше 32,5 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

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