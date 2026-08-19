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Ограничения на продажу вейпов будут действовать до 2032 года

В Пермском крае готовятся рассмотреть новые поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Их внес в краевое заксобрание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они касаются запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Freepik

В краевом правительстве рассказали, что ограничения продажи должны действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Напомним, Пермский край — первый в России регион, в котором действует запрет на продажу вейпов. Ограничения начали действовать с ноября 2025 года.

В Пермском крае также продолжает действовать запрет на стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов посредством использования архитектурно-художественной подсветки и (или) вывесок.

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