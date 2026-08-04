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«Чудеса внутри тебя»: у благотворительного фонда появился вдохновляющий мерч

Благотворительный фонд «Дедморозим» запускает собственную линейку мерча. Первыми в ней стали две футболки и сумка-шоппер, которых объединяет надпись «Чудеса внутри тебя».

Фонд «Дедморозим»
Фонд «Дедморозим»

В фонде рассказали, что специально для этой линейки был создан звездчатый паттерн, в основе которого — образ взмаха волшебной палочки. «Это символично, так как обладатели этих вещей не просто получат футболки или шоппер, а помогут тяжелобольным детям оставаться дома, а не в больнице или интернате. В этом и состоит настоящая магия», — рассказали в «Дедморозим». Средства от продажи мерча намерены направить на помощь ребятам с тяжелыми заболеваниями и сиротам. 

Недавно мы рассказывали об акции «Нежный август», которая призвана помочь женщинам с детьми, пережившим насилие.

Информационный обзор редакции.

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