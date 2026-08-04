На реке Чусовая в районе Кына ожидается сильный подъем воды: жителей готовят к эвакуации

На реке Чусовая в районе села Кын прогнозируют сильный подъем воды. В социальных сетях Лысьвенского округа уже появились фотографии с подтоплением нижней переправы, а местным жителям рассказали о порядке эвакуации в случае повышения уровня воды.
В Минтербезе объяснили, что подъем воды на реке Чусовая в селе Кын связан с увеличением сброса с водохранилища в Староуткинске Свердловской области. Ситуацию мониторят представители службы спасения и МЧС. Администрация уже организовала пункт временного размещения для местных жителей.
Напомним, из-за сильных дождей в июле из берегов вышли реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, оказались подтоплены дома и участки, а несколько мостов и дорога повреждены. Во время паводка пропала художница Олеся Косарева: ее унесло мощное течение. Девушка погибла, в ее честь решено назвать участок маршрута «Пермская тропа» в районе Кына.
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