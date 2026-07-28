«Она любила Чусовую»: участок «Пермской тропы» назовут в честь погибшей в Кыну художницы Олеси Косаревой

Создатели «Пермской тропы» назовут ее участок в районе Кына «Олесиной тропой», чтобы сохранить память о художнице. Девушка помогала в разведке в этом районе. «Она любила Чусовую, на многих картинах Олеси есть эта река в окружении скал. Но по злому року именно Чусовая погубила ее, и именно в ней она нашла свое последнее пристанище...», — прокомментировали свое решение путешественники, написав об этом в паблике «Пермская тропа».

Маркированный маршрут «Пермская тропа» будет проходить через весь регион с севера на юг. Он растянулся больше чем на 1000 км. Его создатели Вадим Пупков и Юлия Анисова постепенно исследуют проходимость местности, маркируют путь и отмечают места стоянок, опасные участки и прочие важные точки на карте. Впервые они прошли «Пермскую тропу» в 2024 году, а в 2025-м проложили первый участок от автостоянки у реки Большая Шудья в Красновишерском округе до хребта Белый камень в Свердловской области.

Информационный обзор редакции.