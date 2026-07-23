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Благотворительный фонд «Берегиня» расширит возможности акции «Дети вместо цветов»

Всероссийская акция «Дети вместо цветов» в этом году поможет еще большему количеству адресатов. Организация «Берегиня» направит собранные средства сразу на три направления помощи своим подопечным, а школьники смогут преподнести учителям более практичный подарок.

freepik.com

Как рассказала команда фонда, собранные деньги пойдут на поддержку медицинских учреждений, лечение детей и их реабилитацию после выписки. Подопечные фонда смогут пройти лечение на новейшем оборудовании, получить адресную помощь, а после — социально-психологическую реабилитацию.

«Мы участвуем в акции, потому что помощь детям — это про человечность и ответственность. Для нас важно поддерживать тех, кто сейчас борется с болезнью», — подчеркнула директор Гимназии № 4 имени братьев Каменских».Татьяна Дьякова.

Напомним, всероссийская акция «Дети вместо цветов» проводится уже девять лет. Согласно идее, ученики 1 сентября дарят один большой букет от класса. Сохраненные средства с других букетов отправляют на помощь ровесникам, борющимся с онкологическими или другими серьезными заболеваниями.

За эти годы акцию поддержали 30 тысяч человек, собрав 5,7 млн рублей. За этой суммой стоит множество личных историй: индивидуальный курс реабилитации для Маши, поездка в Санкт-Петербург для Максима и его семьи, слуховой аппарат для Даши и многие другие.

Мы также рассказывали об акции фонда «Берегиня», которая называется «Умножай любовь».

Информационный обзор редакции.

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