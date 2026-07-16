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Не только ЗАГС: пермские МФЦ начнут оформлять свидетельства о рождении

Жители Перми смогут оформить свидетельство о рождении ребенка, не обращаясь в органы ЗАГС. Если не нужно устанавливать отцовство, за услугой можно обратиться в любой МФЦ города. В администрации губернатора отметили, что в регионе такая возможность появится в июле 2027 года.

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Заявление в центр может подать один из родителей или родственник, если у первых нет возможности. Для процедуры потребуются паспорта родителей и документ-основание для регистрации рождения. Заявителю вручат подарочный комплект для новорожденного и сувенир-медаль «Родившемуся в Пермском крае», а при желании организуют торжественную церемонию вручения первого документа.

«Изменение значительно упростит жизнь граждан и сэкономит время. Если раньше, при рождении ребенка, родителям приходилось ехать сначала в ЗАГС за свидетельством, затем в МФЦ для оформления прописки, СНИЛС, ИНН и подачи документов на пособия и материнский капитал. Теперь все процедуры можно пройти за один визит в МФЦ», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. 

Ранее мы делились, что в мессенджере «Макс» появился полезный региональный сервис.

Информационный обзор редакции.

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