Не только ЗАГС: пермские МФЦ начнут оформлять свидетельства о рождении

Заявление в центр может подать один из родителей или родственник, если у первых нет возможности. Для процедуры потребуются паспорта родителей и документ-основание для регистрации рождения. Заявителю вручат подарочный комплект для новорожденного и сувенир-медаль «Родившемуся в Пермском крае», а при желании организуют торжественную церемонию вручения первого документа.

«Изменение значительно упростит жизнь граждан и сэкономит время. Если раньше, при рождении ребенка, родителям приходилось ехать сначала в ЗАГС за свидетельством, затем в МФЦ для оформления прописки, СНИЛС, ИНН и подачи документов на пособия и материнский капитал. Теперь все процедуры можно пройти за один визит в МФЦ», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ранее мы делились, что в мессенджере «Макс» появился полезный региональный сервис.

Информационный обзор редакции.